"Él no hace esas cosas": Julieta Poggio se refirió al beso entre Marcos Ginocchio y Coti Romero

"Él no hace esas cosas". Con esas palabras, Julieta Poggio se refirió al escándalo que por estos días envuelve a Constanza "Coti" Romero con Marcos Ginocchio. La rubia había dicho que se estuvo besando con él en una situación de la que no se conocieron mayores detalles. Sin embargo el ganador de Gran Hermano lo desmintió.

Y ahora fue Julieta Poggio la que salió a respaldar las palabras de su amigo. Para ello usó palabras contundentes y apuntó contra la exnovia del "Conejo" Alexis Quiroga. “Con Marcos hablamos y me dio su versión”, expresó Julieta en una nota con Socios del Espectáculo subrayando que ya él "salió a desmentirlo”.

Por mucho tiempo se vinculó sentimentalmente a Julieta con Marcos, algo que ellos se encargaron de desmentirlo una y otra vez. Pero más allá de eso, ambos se expresaron como buenos amigos y con el respeto como protagonista entre ambos.

“A mí me parece un poco raro. No lo veo. Lo conozco mucho al Primo y no lo veo haciendo eso en un after”, señaló Julieta aclarando que Marcos es "súper ubicado él. No hace esas cosas enfrente de nadie. No lo veo”.

Sobre por qué Coti habría realizado esto, Julieta dijo que no sabía. “No voy a decir ciento por ciento que es mentira. Cada uno tendrá su versión. Creo que ella siempre busca que se hable de ella, hizo un camino distinto al mío. Está bien igual. Hay un montón de gente que está en el medio que busca ese camino y no la juzgo para nada”.

"Hablamos y me dio su versión que ya salió a desmentirla", finalizó, no sin antes evitar opinar sobre la relación de Coti con Cone y aclarar que perdió toda relación con ambos.