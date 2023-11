Escándalo: Yanina Latorre confesó que una de las angelitas le escribió a su esposo

viernes, 10 de noviembre de 2023 00:00

Yanina Latorre hizo explotar una bomba en LAM, cuando en el marco del análisis de la disputa entre Flor Vigna y Lourdes Sánchez, confesó que una de sus ex compañeras, panelista de Ángel de Brito, le mandó mensajes "subidos de tono" a su esposo, Diego Latorre.

Todo se dio cuando Nazarena Vélez analizó la actitud de Lourdes, quien también le habría mandado mensajes a Luciano Castro, pareja de Vigna: "Todos nos vamos de boca cuando nos calentamos y eso lo demostró con Lourdes. Cuando yo estoy enojada me va más rápido la lengua que la cabeza", expresó.

A ello, Yanina contestó: "Yo no. Cuando estoy enojada digo barbaridades porque quiero decirlas. No las digo en el Bailando". Expresión que Nazarena replicó: "¡Qué te hacés la Virgen! Si te enterás que Marixa lo está tiroteando a Diego, ¿no lo vas a decir?".

En ese entonces, Yanina hizo la confesión. "Jamás la nombré a Natacha en su momento, es mi familia, no me conocés, yo puedo hablar de los otros, pero no mediatizo eso’’, dijo, revelando que una exangelita le mandaba mensaje subidos de tono a su marido: "Juro por mis hijos que no lo haría. No saben la cantidad de cosas que nunca conté. Nunca dije nada", contó.

"Diego me ha dicho ‘mirá esta lo que me escribió’. Han sido ‘angelitas’ y ni Ángel sabe, ni se la imaginan", cerró, visiblemente enojada.