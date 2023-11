Carla Conte, golepada por una muerte cercana: “Perdón, lo entendí tarde”

viernes, 10 de noviembre de 2023 00:00

La conductora argentina Carla Conte, sufrió en las últimas horas la muerte de su abuela Nenina y, en medio del triste momento, compartió un sentido mensaje con sus seguidores en el que hizo fuertes confesiones.

Junto a un carrusel de fotos familiares, antiguas y más recientes, le escribió a su abuela y reflexionó sobre las cosas que no pudo hablar con ella cuando estaba viva.

“Tejer una al lado de la otra durante horas; rellenar alfajorcitos de maicena; revolver la crema de leche condensada durante un siglo; mirarte hacer la masa para panqueques...”, comenzó escribiendo Carla.

En ese marco, le pidió disculpas por no entender lo que significaba el trabajo para su abuela, que a su avanzada edad lo seguía haciendo. “Llevarte en auto al laburo para que no vayas en colectivo porque me angustiaba mucho que todavía trabajes… qué tonta… el trabajo te daba vida y encima lo hacías con amigas… perdón Neni, lo entendí re tarde…”, dijo.

“Vos y tus bisnietos. Vos y la familia. Vos y tu ceño fruncido. Tu enojo con la vida y tu amor por todos”, escribió en su cuenta de Instagram. Luego, citó algunas de las frases que Nenina solía repetir hasta el cansancio: “No te podés pelear con tus hermanos, son familia. Aprendan a hacerlo porque después que me vaya no quiero que me molesten”, continuó escribiendo junto a las emotivas imágenes.

Y cerró el posteo con una promesa: “La fiesta que habrá allá arriba con tantos reencuentros tan deseados. Te estaban esperando con mucho amor. Hasta la próxima vida, Nenina de mi alma. Volvería a vivir todo otra vez al lado tuyo. Te amo para siempre. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS”.