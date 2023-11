Se conocieron nuevos detalles del estado de salud de Wanda Nara

miércoles, 1 de noviembre de 2023 00:00

Hace unos días, Wanda Nara rompió el silencio y se animó a contestar una pregunta, que despertaba la inquietud de sus seguidores. Lo cierto es que la empresaria afirmó que tiene leucemia y que poco a poco revelará mayores de detalles de su estado de salud.

Si bien en algunos programas televisivos ya habían comentado lo que tenía la empresaria, ella nunca lo había confirmado y fue finalmente en su cuenta de Instagram donde brindó todos los detalles. Este martes, el conductor de LAM, Ángel de Brito, reveló cómo vivió la pareja de Mauro Icardi este complejo momento.

“Le pregunté por su salud y la escuché recontra animada", comenzó diciendo De Brito. Y agregó que "el médico me pidió que no deje de tomar la medicación. Yo soy rigurosa y estoy tomando todo y me hago todos los controles que me requieren’”.

Posteriormente, el conductor de LAM reveló que presentó una certificación para poder quedar como concursante de la versión italiana del Bailando. Vale recordar que este es uno de los cables a tierra que tiene la famosa argentina, ya que puede distraerse en este momento. "Ella cuando arrancó el Bailando fue a su médico que es una eminencia en el tema acá en Argentina. Le preguntó qué hacer, si podía hacer actividad física o no", detalló De Brito.

Descanso, buena alimentación y medicación son algunas de las cosas que pidió el médico a Wanda, y que sin dudas la empresaria lo busca cumplir al pie de la letra.

Finalmente, subrayó que la empresaria se mostró mucho más tranquila tras revelar finalmente qué enfermedad era la que tenía.