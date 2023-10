Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 9 de octubre de 2023 00:00

Confusiones, drama y decisiones determinantes formarán parte de Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela atraviesa un camino muy difícil con sus protagonistas en condiciones a límite, incluso de la muerte o el divorcio.

En el capítulo de este lunes, Gönul (Evrim Dogan) pasará un muy mal momento ero que será aprovechado para atrapar aún más a Orhan (Cüneyt Mete). Es que un grupo de patoteros ingresará a su restaurante para romper todo lo que hay a su paso desde mesas y sillas hasta la vajilla que usa para atender a sus clientes. Tras esto, Orhan ingresará al lugar y verá la destrucción cometida.

"Llegaron 2 hombres, en un instante hicieron todo este desastre", señalará la mujer notoriamente devastada quien subrayará: "esto lo hicieron por tu esposa, para que me alejara de tí y de toda tu familia". Ante esto, Orhan se irá desanimado apuntando a su esposa: "Ay Sengül (Fadik Sevin Atasoy), no lo puedo creer, no es posible. Me lo pagarás... ya se que hay que hacer ahora. Todo esto es tu culpa".

Tras esto, Orhan irá a su casa y se encontrará que su esposa ya quedó en libertad. Pero lejos de estar contento, se mostrará molesto con ella y le reprochará lo ocurrido con Gönul. "Te hubieras quedado en prisión. Llegaste al punto que ni siquiera encerrada pudiste dejar de lastimar a los demás. No me imagino lo que harás ahora que estás en libertad", lamentará el hombre.

"¿De qué hablas?, mi tiempo en prisión me enseñó a valorar a mis hijos y a tí", responderá Sengül pero él no le creerá e irá mucho más allá: "mientes. No te queda vergüenza. ¿Cómo pudiste contratar gente para hacer eso?. ¿Ahora eres de la mafia?. Dime la verdad. Destruyeron el restaurante porque vos lo ordenaste".

"Las cosas no son como crees... conocí a una mujer en la cárcel, le conté mi situación y me malinterpretó. Nunca le dije que mandara a alguien", explicará la mujer pero él le dará una decisión que no imaginó: "hay un límite y lo cruzaste. Quiero divorciarme de tí. Haré la petición mañana temprano. Esto se acabó. Estoy arto. Mejor acéptalo. Das asco".

Lejos de todo esto, Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun), Aybike (Melis Minkari), Süsen (Lizge Cömert) y Harika (Gözde Türker) provocarán un accidente a Emir y lo dejarán al borde de la muerte. Será después de que Harika le cuente a sus amigas que tuvo una discusión con él: "Se enteró de lo que hice Ogulcan (Turhan Cihan Simsek), enloqueció y empezó a gritar. No supe qué hacer y lo rocié en los ojos", confesará ella.

Producto de esto, quedará en su vehículo inconsciente y luego Süsen lo chocará con el auto de ella provocando el deslizamiento directo al fondo del rio.