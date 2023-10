Eda y Serkan: avance del capítulo de este lunes

lunes, 9 de octubre de 2023 00:00

La tristeza será protagonista de Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La novela transita momentos dramáticos después de que se conoció la verdad sobre la paternidad de la pequeña Kiraz.

En el capítulo del viernes pasado, Eda (Hande Ercel) le confesó a Serkan (Kerem Bürsin) que el verdadero padre de Kiraz es él. Eso provocó gran conmoción y no respondió como ella lo esperaba.

En el episodio de este lunes, Eda irá a hablar con Serkan para saber cómo está después de haberle hecho la confesión. Pero él se mostrará reticente a la posibilidad de generar un vínculo con la pequeña. "Dar a luz a Kiraz fue una gran decisión. Y no me arrepiento en absoluto de haber tenido a mi bebé. Lo único que lamento es no habértelo dicho", señalará la chica

Luego irá más allá con sus palabras y explicará por qué decidió dar aquel paso hace 5 años, cuando se fue estando embarazada y con el secreto. "Aunque me dejaste, me echaste de tal forma de tu vida que no podía decirte. Cometí un gran error. Tendría que habértelo dicho desde el inicio. Pero no me fue posible", apuntará.

Ante esto, él se mostrará muy distante y le pedirá tiempo. "No puedo digerir esto tan rápido", le confesará y luego subrayará: "necesito que me des tiempo para pensar los pasos que debo dar. Preferiría estar solo".

Tras sus palabras, y antes de irse, Eda le dejará fotos y videos por si quiere verlas para saber cómo fue creciendo Kiraz.

Más tarde, Eda le contará a su tía y a Melo (Elçin Afacan) cómo vio a Serkan. "No me dijo nada en absoluto. De todas formas, quizas no quiere una hija", señalará la chica a lo que Ayfer (Evrim Dogan) le dará un consejo: "en mi opinión es miejor que no esperes nada. Si en verdad le importara su hija hubiera corrido a ella en vez de uir a Estambul".

Tras esto, finalmente, Serkan y Eda tendrán una nueva charla pero esta vez será determinante. "No estoy preparado para ser padre. No es fácil decir esto y no debe ser fácil escucharlo pero sería muy injusto con Kiraz", le expondrá él.