Curioso: Facundo Arana dijo por qué sus hijos no van a la escuela

lunes, 9 de octubre de 2023 00:23

Este sábado en la noche, Facundo Arana estuvo invitado a PH: Podemos hablar, programa en Telefe en el que sorprendió con una curiosa revelación sobre sus hijos.

El actor contó que India, Yaco y Moro, sus tres hijos que tiene con la modelo María Susini, no van a la escuela y explicó los motivos de la decisión de la pareja.

“Nos permite estar más tiempo juntos”, comenzó explicando. “Mi viejo era juez y se lamentaba no haber pasado tiempo con nosotros y se perdió la primera infancia. Fue por eso que cuando nacieron mis chicos, me acordé de eso y me alejé de la tele para pasar tiempo con ellos. Fue una buena decisión”, continuó.

“La educación en casa se hace con una plataforma. India tienen 15 y los mellizos 14. Como nosotros viajamos mucho, esto nos permite estar todos juntos”, continuó.

“Nosotros elegimos tomar esa responsabilidad porque nosotros elegimos estar con los chicos”, cerró el actor.