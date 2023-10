"Creo que es un arrastre": Romina Uhrig habló de lo sucedido con Maxi Guidici

lunes, 9 de octubre de 2023 00:00

Entrevistada en Socios del Espectáculo, Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano, habló de la situación de su compañero Maxi Guidici, que días atrás fue internado por la ingesta de pastillas.

La ex política y jugadora del reality fue contundente con su pensamiento y no dejó dudas al opinar de la situación. “Hay muchos que dicen ay, pero…No hay que juzgar a la persona. ¿Sabés por qué? Porque no hay que pensar que lo que hizo Maxi fue…Andá a saber todo lo que arrastra él, para que alguien tome una decisión así me supongo que…Yo no voy a acusar a nadie, habrá pasado muchas cosas en su vida”, expresó la exdiputada.

“No creo que venga desde ahora, yo creo que es un arrastre que uno viene acumulando, y por ahí todo esto le hizo peor. Yo siempre digo antes de hablar de una persona hay que fijarse lo que pasó en su vida, por algo toman las decisiones que toman y no hay que acusar. ¿Viste el dedito acusador? No”, agregó al respecto.

“Así que nada, yo ahora lo veo mejor, dijo que ya no iba a estar más esto, que iba a meterle a lo que él le gusta, y nada, aferrarse mucho a la familia”, concluyó Romina.

"En nuestro lugar preferido": lejos de Juliana, Maxi Guidici se mostró muy bien acompañado

El ex Gran Hermano (Telefe), Maxi Guidici, vivió unos días complicados tras diversas situaciones que se le presentaron, una de ellas fue la separación de Juliana Díaz, a quien conoció en el reality de las tres pelotas. El cordobés aseguró que vivió una situación muy dura, pero poco a poco y gracias a sus amigos logró salir adelante.

Además, dejó en claro que su madre es fundamental en su vida, ya que compartió diversos momentos en redes sociales. El excompetidor decidió dedicarle tiempo a sus familiares y decidió alejarse de Juliana, la joven quedó asombrada con el comportamiento de su expareja.

Sin embargo, el cordobés se mostró muy contento y remarcó que está muy expectante por todo lo que se viene, y dejó en claro que le gustaría formar parte del Bailando 2023.

Maxi dejó todo lo malo atrás y compartió en su cuenta de Instagram diversos momentos en compañía de su madre. En sus historias resaltó que "no es mi hermana, es mi vieja", y compartió una foto junto a la mujer. Luego, sumó otra publicación y detalló: "con ella en nuestro lugar preferido".