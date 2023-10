"Todos esos años no fueron reales": las confesiones de Jesica Cirio en "La Peña de Morfi"

domingo, 8 de octubre de 2023 13:32

Jesica Cirio volvió a hablar sobre su situación personal y judicial tras el escándalo con Martín Insaurralde, su exmarido. Denunciada e investigada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tuvo una charla mano a mano con Georgina Barbarossa que se reincorporó al ciclo de los domingos en Telefe.

Poco después de iniciar el programa le dijo: "Pasaste la peor semana de tu vida. Vamos a charlar. Vos quédate tranquila, vamos a preguntar todo lo que la gente quiere saber, y yo quiero saber. Tuviste la oportunidad de estar en el noticiero, pero creo que estabas un poco dura, como todo sorpresa. Una cosa bastante difícil, que estás transitando".

Ya a la mesa, Cirio destacó: "Fue muy angustiante me sentí defraudada, mucha frustración. Me enteré como todos del fin de semana, aunque ya en noviembre las cosas no estaban bien. Tuve sospechas, pero realmente no tenía confirmación de nada. Había cosas que no me cerraban, no me hacían feliz".

Martín Isaurralde bloqueó a Jesica Cirio



La conductora manifestó como es su relación con el padre de su hija. #LaPeñaDeMorfi #jesicacirio pic.twitter.com/1ENfNcDwey — Canal 9 Televida (@Canal9Televida) October 8, 2023

Entre lágrimas, dijo: "Fue como que todo el resto había sido mentira. Como que todos esos años no fueron reales. Fue muy frustrante. Fue muy triste, muy duro. Sentí que fue una traición, porque yo no sé nada. Realmente si una persona es capaz durante tantos años, hacerme creer algo que no era así. Ya no sé que pensar".

Nuevamente, tal como pasó en El noticiero de Telefe, Georgina Barbarossa insistió en consultarle si no se daba cuenta de los viajes y el crecimiento patrimonial de Insaurralde. "No sé los viajes exactamente que hizo, cuáles fueron por trabajo y cuáles no. Yo puedo hablar por mí. la realidad es que no soy investigadora, no estaba detrás de sus gastos. Estaba pendiente de mi economía, de mí. ¿Qué mujer le pide la contabilidad a su marido?", aseguró.

Tras la viralización de videos y fotos que mostraban a Martín Insaurralde y Sofía Clerici, Cirio contó que le pidió explicaciones a Insaurralde y no le contestó. "Él se enojó, me bloqueó, y no habló más. Le pedí explicaciones, y no me las dió. Ningún tipo de explicación, nada. Le hablé en un tono bastante más alto y después de eso me descompensé porque para mí fue muy fuerte ver todo eso".

Sensibiizada por la situación, cerró la entrevista con "estoy destrozada, anímicamente, pero a la vez también tengo que estar fuerte. Tengo que sostener una nena chiquita. A nivel mediático, que se digan tantas cosas. Amo mi trabajo, me gusta trabajar, siempre trabaje. Esto es una pesadilla".