"Quisieron opacar lo bueno": qué le pasó a Agustín Guardis en la "Frodo Cup" en San Juan

domingo, 8 de octubre de 2023 16:04

Este viernes, San Juan recibió a la Frodo Cup, el partido solidario que encabezó Agustín Guardis, reconocido participante de "Gran Hermano" y panelista en "Bendita". Si bien los resultados fueron positivos en la recaudación de alimentos, dinero y material reciclable, hubo algo que casi hace caer al evento.

Lo sucedido no fue expuesto en primera medida por Guardis sino por uno de sus invitados "Momo" Gerónimo Benavidez. En la red social X anticipó: "En Instagram conté algo que habla de quien es @agustinguardis,estas cosas definen quien es como persona,y del gesto increíble que tuvo. Su comunidad debería estar orgullosa y ya que el no quiso difundirlo háganlo ustedes, porque gente así queda poca. Te felicito por todo Agus".

En Historias de Instagram dejó su mensaje: "quería decirles algo muy importante. Primero agradecerle a la gente de San Juan que nos trataron muy bien y a Frodo que organizó al evento. Voy a contar algo que Frodo no lo contó y me parece muy importante. Hizo un evento que llevó a varios desde Buenos Aires, a los creadores de contenido. Hubo algunos problemas con el tema de los pasajes porque no nos los mandaban los pasajes".

Y agregó, "lo que no nos enteramos es que la agencia de viajes, que había organizado el viaje de todos, faltando nada a Frodo le falló. Le pagó a todos los creadores de contenido todos los pasajes de avión, lo cual es un dinero exorbitante. Había gastado todos su ahorros".

Cuando Momo habló con Agustín, él le dijo que: "Yo ya me había comprometido; esto fue una causa benéfica. Yo no iba a dejar de cumplir". Le salió más de 3 millones de pesos, solamente los pasajes. Él no dijo nada ni iba a decir nada. Estas cosas engrandecen a las personas. Habla de quienes son. No me equivoqué cuando te banqué; lo que hiciste en San Juan habla de lo piola que sos", sentenció.

Además, propuso hacer una colecta para que Guardis recupere sus ahorros aunque aclaró que la impulsaría pero no gestionaría el dinero.

Gracias a todos por Participar de La Frodocup. Realmente fue un lindo momento. Hubieron algunas cosas que quisieron empañar lo bueno pero no pasa nada, ya sabrán algo mas de lo ocurrido. Por lo pronto no tengo mas que palabras de agradecimiento a todos! A mis amigos y colegas que… — Agustin (@agustinguardis) October 8, 2023

Por su parte, Agustín hizo una referencia a un problema pero no entró en detalles por ahora. "Gracias a todos por participar de La Frodocup. Realmente fue un lindo momento. Hubieron algunas cosas que quisieron empañar lo bueno pero no pasa nada, ya sabrán algo mas de lo ocurrido. Por lo pronto no tengo mas que palabras de agradecimiento a todos! A mis amigos y colegas que participaron del evento, los que vinieron de buenos aires y a los chicos de la comunidad gamer de san juan que me apoyaron. Vendrán mas! #Frodocup", posteó en X.