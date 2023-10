Traicionada: avance del capítulo de este viernes

viernes, 6 de octubre de 2023 00:00

Nervios y desesperación atraviesan a Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita momentos de mucho drama con la muerte sobrevolando y la mirada de responsabilidad sobre los protagonistas.

Es que Derin (Melis Sezen) desapareció de manera misteriosa y la lupa de la investigación cayó sobre Asya (Cansu Dere) y Volkan (Caner Cindoruk) como posibles responsables del hecho. Eso atormenta a ambos que se sienten acorralados sin ser los verdaderos culpables de lo ocurrido.

En el capítulo de este viernes, Gönül (Gözde Seda Altuner) ya no podrá contener el dolor y la desesperación de su hija. Por eso atravesará un ataque de pánico y desborde emocional. En ese contexto, Volkan intentará llevarse a su hija a su casa.

"Recoja las cosas de Zeynep en cuanto acabe de desayunar", pedirá Volkan a la empleada pero Gönül al escucharla entrará en un momento de mucha angustia. "La policía ya terminó de inspeccionar la casa, asi que iremos a nuestro hogar", explicará Volkan.

"Éste también es su hogar. No, no me quitarás a Zeynep ahora, ¿verdad?", dirá la mujer con la voz quebrada.

Por otro lado, Asya recibirá otra mala noticia. Desde la Fundación Solidaria que depende del hospital le pedirán que de un paso al costado y no siga con ellos. "La mejor ayuda que nos puedes dar es alejándote de la Fundación", le dirá una de las mujeres de ese grupo.

Lejos de esto, la policía irá a buscar a Haluk (Burak Sergen) y le pedirán que se dirija a la Comisaría. Será después de que Volkan y Selcuk (Taro Emir Tekin) atrapen a un hombre que está vinculado con él.