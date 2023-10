Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 6 de octubre de 2023 00:00

Un accidente y posible muerte sacudirá este viernes a Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita momentos de desesperación y temor entre algunos de sus personajes que atrapará a la audiencia.

En el capítulo de este viernes, Ömer (Yigit Koçak) y Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) pedirán disculpas en el colegio después de lo ocurrido con Emir (Enes Demirkapi). "Me alegra saber que son conscientes del error. Pero como dije antes, eso no debió haber pasado. Sabías que estaba mal pero aún así lo hiciste", señalará Ayla (Asli Mavitan).

Sin embargo, Suzan (Ahu Yagtu) considerará lo contrario e intervendrá para que los chicos no sean castigados. "Creo que hay muchos detalles que todavía hace falta que se mencionen. Por ejemplo, la moto del chico fue robada, además recibió amenazas para poder recuperarla", comenzó expresando y luego agregó: "Él fue una víctima, por eso la pelea fue planeada. Todo esto me llevó a pensar que estos chicos no son culpables. ¿Cierto?".

Por otro lado, Gönül (Evrim Dogan) seguirá con su objetivo de conquista de Orhan (Cüneyt Mete) y por eso se mostrará más solidaria que nunca con él después de haberle comprado la moto a Ogulcan. "La moto de mi hijo quiero que me lo descuente de mi salario, se lo ruego", le pedirá el hombre. Pero ella rechazará esa propuesta: "no le voy a reducir su salario para cobrarle. Si quiere pagueme cuando tenga el dinero... tranquiliceses, ¿que no soy su amiga?. Para eso son los amigos".

Luego la mujer dará un paso más y le pedirá que ya no la trate de usted sino que demuestre confianza con sus expresiones. "La primera condición será que no nos hablemos de usted... como tú digas", señalará la mujer quien luego cuando esté sola reflexionará: "no quedará nada cuando regreses porque todo lo que tenías antes será mio Sengul. Te vas a arrepentir".

Lejos de todo esto, Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun), Aybike (Melis Minkari) y Süsen (Lizge Cömert) compartirán una noche juntas como amigas e invitarán a Harika (Gözde Türker) a quien tratarán de convencer lo malo que es Emir con ella y que realmente no la quiere. Al día siguiente sus palabras la harán reflexionar y ocurrirá un accidente que marcará a las cuatro chicas.