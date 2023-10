Revelaron la fuerte confesión del hermano de Silvina Luna luego de su muerte

viernes, 6 de octubre de 2023 00:05

A varias semanas de la muerte de Silvina Luna, la modelo y ex Gran Hermano que conmovió con su historia a millones de personas, se conoció que su hermano Ezequiel exteriorizó una fuerte confesión.

Todo se dio en LAM, cuando María José Favarón dijo que le gustaría hablar con Ezequiel y Ángel de Brito terminó por hablar con la verdad.

"Cuando hables con Ezequiel, te va a decir que Lotocki es un asesino. Él no quiere verlo ni en figuritas porque siente que todo lo que le pasó a su hermana, que murió a los 42 años, cree que es por culpa suya", comenzó diciendo el conductor.

Y agregó al respecto: "Ezequiel me lo dijo a mí y me permite contarlo, por eso lo hago público. Me dijo que él fue quien la acompañó en el auto hasta la operación con Lotocki. Él estaba en contra y lo había hablado con Silvina muchas veces. Silvina no lo escuchó, había hecho una tapa de revista y no le había gustado cómo se veía, había recibido muchas críticas justamente por su cola también, entonces se le había metido en la cabeza que tenía que operarse".

En ese marco, De Brito reveló que Ezequiel le habría detallado que Silvina salió adolorida de la cirugía.

"Cuando salió, su hermana estaba tan dolorida que tuvo que viajar boca abajo en el auto porque no se podía sentar. Fue desde el primer momento que la pasó mal y después aparecieron progresivamente todas las complicaciones", cerró al respecto.