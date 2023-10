Cami Homs hizo un duro reconocimiento: “Lo viví en una de mis últimas relaciones”

viernes, 6 de octubre de 2023 16:22

Camila Homs se presentó en la pista del Bailando 2023 para abrir la tercera ronda de bailes. Pero antes tuvo un cruce con el periodista Ángel de Brito cuando la participante le preguntó por qué no le creía y el jurado le respondió que pudo leer los mensajes llenos de insultos hacia Tini Stoessel cuando comenzó su noviazgo con Rodrigo de Paul, el padre de sus dos hijos.

“Dijiste, Cami, que a tu mamá no le gustaban los infieles”, le dijo el jurado, y ella respondió: “No, a mí tampoco”. Entonces De Brito quiso saber si le había pasado a ella y Cami contestó que “sí, varias veces… En una de mis últimas relaciones”.

“Ángel, ¿te puedo decir algo? El otro día vi que hiciste una sesión de preguntas y respuestas en Instagram y muchas personas me etiquetaron. Te preguntaron si creías en mí, y dijiste que no, que demostraba de una manera que no era. ¿Me conoces lo suficiente para decir eso?”, le preguntó Homs a De Brito.

Entonces el jurado respondió: “No me cierra tu imagen de inocente y buena persona, como me pasa con muchos participantes, especialmente por tus actitudes hacia Tini y los mensajes que le enviabas. Veo una contradicción ahí”.

“Quizás, si hubieras estado en mi situación, habrías actuado de la misma manera”, dijo Camila, quien destacó que es de público conocimiento por qué no puede mencionar a su ex y a la cantante. Por una advertencia judicial, ella no puede mencionarlos a ninguno de los dos públicamente: "Está todo en la misma bolsa".