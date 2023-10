Traicionada: quiénes son "los ángeles" que secuestraron a Derin

jueves, 5 de octubre de 2023 00:00

Momentos muy tensos y desesperantes se viven en Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita la parte más fuerte de la Primera Temporada, en la que Derin (Melis Sezen) ha desaparecido y la lupa se posó en Asya (Cansu Dere) y Volkan (Caner Cindoruk).

Los protagonistas de esta ficción son vistos como los posibles autores de la desaparición de la chica a raíz de que "habrían empezado una nueva relación". Un escenario con sangre, cosas rotas y con nadie que pueda aportar datos se convirtió en el posible "crimen perfecto". Pero ¿quiénes cometieron este hecho?, ¿por qué?.

Los autores de este hecho son un hombre y una mujer, dos "ángeles" que buscarán vengarse por todo el mal que hizo Derin a Asya. Para ello la tendrán oculta en un lugar que se revelará en el capítulo que se verá este viernes por Telefe junto con la cara de los autores. Ambos se identificarán como "ángeles" pero serán personajes que ya son muy conocidos dentro de la trama. Para no spoilear se evitará dar nombres, sólo se adelantará que será toda una "sorpresa".

De esta forma el camino de la novela empezó a avanzar con una trama muy dura y dramática que tendrá un desenlace este viernes pero con continuidad en la semana que viene. Vale destacar que la ficción no se emitirá este jueves por Telefe porque el canal tiene programación especial para hoy.

Es que se juega el partido de vuelta de la Conmebol Libertadores en la instancia Semifinal de Boca vs Palmeiras. Al igual que el jueves pasado, la grilla se adaptará a ese evento deportivo desde las 21 horas, por lo tanto no se emitirá la novela pero tampoco Got Talent.

De esta forma, Traicionada se emitirá el viernes con un episodio doble desde las 21:45 hasta las 23:45.