Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 5 de octubre de 2023 00:00

La venganza tomará protagonismo este jueves en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita un momento intenso en su trama con varios personajes cayendo en el juego sucio del castigo.

En el capítulo de este miércoles, Akif (Celil Nalçakan) preparó todo para tener un hermoso casamiento con Suzan (Ahu Yagtu) pero Nebahat (Simge Selçuk) con ayuda de algunos cómplices logró arruinarlo.

Por otro lado, Emir (Enes Demirkapi) logró vengarse de Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) y lo llevó a quedar hundido en un enorme pozo cuando éste intentó recuperar la moto que aquel le había robado.

En el episodio de este jueves, Aybike se mostrará preocupada por la desaparición de Ogulcan y le pedirá ayuda. "Se que estás molesto, entiendo pero Ogulcan no ha regresado a la casa, le hemos intentado llamar pero no responde el teléfono", lanzará la chica aclarando que la moto desapareció también un día antes.

"Después de lo que me hizo, sólo lo buscaré porque me lo piden", responderá él quien en ese momento recibirá la propuesta de ayuda de Süsen (Lizge Cömert). "Prefiero que estés en casa segura. Si quieres puedes dejarme cerca del lugar, la construcción", señalará Ömer sospechando que su primo está en la obra. Mientras él se dirige al lugar, Ogulcan y la moto empezarán a quedar cubiertos de cemento.

Lejos de todo esto, Harika (Gözde Türker) buscará saber quiénes son las culpables de la humillación que vivió ella y su madre. En medio de un ataque de nervios, advertirá que hay una invitada que está registrando todo con su celular y que es precisamente la aliada de Nebahat. Cuando le saque su celular verá que del otro lado de la pantalla está la ex de Akif que le dice a su amiga: "nos estábamos divirtiendo mucho".

"Esto no me sorprende. Era obvio que solo tu harías algo tan bajo", acusará Harika a lo que Nebahat responderá: "¿De qué me hablas?. Sólo le mostré a todos la verdad. Fue un buen regalo si me preguntas. Todo salió genial y valió la pena. Tu madre no se va a casar". Pero tras esto, llegará la venganza de Harika que será aún más cruel que la de Nebahat.