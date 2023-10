Melody Luz se refirió al supuesto romance de Alex Caniggia en Gran Hermano

jueves, 5 de octubre de 2023 00:00

A pocos meses del nacimiento de su primera hija, Venezia, Alex Caniggia aceptó un nuevo desafío laboral en España y con el apoyo de su pareja, Melody Luz, partió al viejo continente para participar de Gran Hermano VIP.

Desde Argentina, la madre de su hija se mostró como fiel seguidora del reality que lo tiene entre sus protagonistas a Alex, aunque en los últimos días surgió rumores de romance con otra participante que hizo que la morocha se pronunciara al respecto.

“Lo que pasa que adentro... Es Gran Hermano, ninguno se muestra tal cual es, las cosas que se hacen en Gran Hermano es para permanecer, yo no creo nada de lo que pase ahí, la gente está actuando”, expresó Fabián Esperón, representante del conductor, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Además, contó cómo reaccionó Melody. “No recibí ninguna queja de Melody, ella está feliz y lo extraña mucho”, reveló.

“El primer mes de un Gran Hermano es un mes donde cada uno trata de mantener su personaje, es mi opinión, después empiezan a aflorar cosas más reales... Alex está muy enamorado de Melody y ella de él, conociéndolos a ellos, no creo que hayan hablado la posibilidad de que él conozca a alguien o pase algo, no hace falta que hablen nada”, continuó el representante.

“Entre Alex y Belén no se vio nada porque no pasó nada, son situaciones que están pasando, pero ambos sabiendo que no hay nada”, finalizó.