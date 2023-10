"Cómo le duele": se conoció la reacción de Tinelli sobre el noviazgo de Valdés con Furriel

jueves, 5 de octubre de 2023 00:00

La modelo y empresaria Guillermina Valdés, y el actor Joaquín Furriel, fueron tendencia al confirmar el romance que están viviendo desde hace tiempo a esta parte.

En este marco, trascendieron detalles de la reacción que tuvo Marcelo Tinelli, ex pareja de la rubia y con quien tuvo su último hijo, Lorenzo.

“Yo hablé Con Marcelo hace poquitito y me dijo que no tiene ganas de estar en pareja con nadie. Me dice ‘te digo esto y capaz que mañana me ves con alguien’, porque viste que Marcelo es enamoradizo, pero que él ahora no tiene ganas de estar con nadie, que realmente está disfrutando mucho su vida de soltero”, explicó Paula Varela en Socios del Espectáculo.

“Ahora, ¡cómo le duele esto, pobre Marce!”, expresó Mariana Brey. “Decí que no hay un emoji para el Instagram de ‘me duele’. Me gusta, tendría que haber uno de me duele”, dijo por su parte Lussich.

Por lo pronto, a él se lo estaría relacionando con esta chica extranjera, ¿peruana es? Que, además, dicen que es igual a Guillermina”, cerró Virginia Gallardo.