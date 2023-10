Facundo Moyano habló sobre su ruptura con Eva Bargiela: "Nada para..."

miércoles, 4 de octubre de 2023 22:10

Facundo Moyano habló sobre su ruptura con Eva Bargiela, la modelo con quien se casó en 2021. El político confesó en las últimas semanas que se había separado y ahora dio los verdaderos motivos por los que decidió divorciarse.

“Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”, aseguró hace algunas semanas el ex diputado nacional en el programa de Luciana Geuna y María Duffard.

Tras esta declaración, Sofía “Jujuy” Jiménez, amiga de Bargiela, aseguró que la modelo se enteró de la ruptura por televisión. Sin embargo, Moyano desmintió esta versión. “Acá nadie se enteró por televisión de nada”, contó en Socios del Espectáculo.

Y añadió: “Dije que estamos separados. Es una situación que tanto Eva como yo estamos transitando de la manera que podemos. Es algo que no es bueno para ninguno de los dos”.

Por otra parte, el empresario dio a entender que la ruptura con su esposa se debe a que ella ingresó en el Bailando 2023 como concursante. “Pero bueno, eso es así. Ella eligió ser parte de un lugar, y yo la acompañé de la manera que pude. No quise ser parte. Pero respeto lo que ella decida. Ella es una mujer con decisión y lo puede hacer”, confesó.

El sindicalista fue consultado por una posible reconciliación y fue contundente. “No, no corresponde. En todo caso eso quedará en nosotros. Te lo digo con todo respeto”, señaló y desmintió las versiones que lo vinculan con Romina Malaspina: “Eso es mentira. Lo desmiento. Totalmente desmentido”.