Eda y Serkan: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 4 de octubre de 2023 00:03

Las ficciones turcas siguen avanzando y el minuto a minuto mantiene expectante a la teleaudiencia. La historia que tiene como protagonistas a Serkan (Kerem Bürsin) y Eda (Hande Erçel) conquista el corazón de los seguidores de esta historia.

En el capítulo de este martes Eda manifiesta estar enfadada y frustrada con ella misma, y no acepta la ayuda de Serkan. La mujer asegura que el joven no muestra cambios en su actitud y analiza la propuesta de alejarse. Eda sostuvo que "pienso que Serkan no responde, no va a resultar".

La historia continuará su rumbo y para este miércoles se espera que tengan avances y es posible que se revele el gran secreto de Eda. Lo cierto es que Aydan (Neslihan Yeldan) seguirá adelante con su plan para descubrir si la pequeña Kiraz es hija o no de Eda. Por ello, organizarán una fiesta y buscarán quitarle un poco de cabello a la niña para realizar una prueba de ADN y constatar las sospechas.

Buscarán seguir adelante con un nuevo plan, ya que no lograron quitarle un poco de cabello, en la oportunidad que tuvieron, por ello iniciarán una nueva estrategia para lograr el objetivo.

Por su parte, Serkan buscará pasar un momento con Eda, sin la presencia de la pequeña Kiraz. Sin embargo, la joven inventará excusas para evitar dejar a la niña en su casa.

La joven le pedirá a su hija que puedan seguir con el juego de que Melo es su madre, para evitar quedar al descubierto.

Eda se mostrará triste por la actitud de Serkan con la pequeña Kiras. "No hay cambios, no la mira a los ojos, es un obsesionado por el trabajo", destacará la joven por llamada telefónica con Melo. Luego, la nena intentará ganarse el cariño del enamorado de su madre con distintos dibujos, pero no tendrá los mejores resultados ya que Serkan no tendrá la mejor disposición. "Esos diseños son importantes no puedes estar haciendo eso, estaría mejor si no estuvieras", destacará Serkan.

Restará saber qué sucederá este miércoles, ya que Eda llegará a la fiesta organizada por Aydan y ¿podría conocerse su secreto?

Restará saber si finalmente lograrán descubrir el secreto mejor guardado de Eda y si finalmente cambiará su actitud Serkan.