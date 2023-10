Volvieron a internar a Jorge Lanata

martes, 31 de octubre de 2023 14:16

Jorge Lanata se encuentra internado en la Fundación Favaloro por un cuadro de neumonía. Desde el lunes comenzó con fiebre y como no bajaba, los médicos que lo atendieron consideraron que por sus antecedentes era mejor dejarlo en observación y someterlo a estudios.

Según informaron en Intrusos, el lunes se ausentó a su trabajo de radio en Lanata sin filtro, pero nadie pensó que la situación pudiera ser grave porque su mujer Elba Marcovecchio, estuvo trabajando en el programa El Diario de Mariana y en oportunidades anteriores se ocupó de acompañar a su marido con sus problemas de salud.

Sin embargo, el cuadro de Jorge Lanata resulta delicado porque viene de otras internaciones muy recientes. Su última alta fue el 18 de septiembre y, por ese entonces, el conductor de Periodismo para Todos aseguró que la última “fue la peor”.

El pasado 19 de septiembre, desde un estudio montado en el living de su departamento, el periodista retomó su programa en Radio Mitre del que estuvo ausente durante más de un mes debido a una infección generalizada por la que cursó dos internaciones en el Hospital Universitario Fundación Favaloro.



El periodista, de 63 años, fue sometido a un trasplante de riñones en 2015 y desde ese momento sufrió infecciones en ese órgano.

“Fue raro y fue muy fuerte, esta fue la primera o la segunda peor de todas las veces que estuve internado. El trasplante es otro quilombo. Vas preparado. Acá no había plan. En un momento estuve asustado. Tuve idas y vueltas. Y decís, ‘¿y esto cómo sigue? ¿Sigo?’ Es raro”, señaló al aire.



“Mi mensaje universal es quiéranse, no pierdan el tiempo. Suena a discurso hippie pero es así, no hay tiempo. Es así de simple, la vida y la muerte. Es eso. Hagamos menos planes y démosle para adelante, es lo que a mi me quedó de esos días. Y Dios proveerá”, resumió.



Además de “Lanata sin filtro” por Mitre, comanda el ciclo "PPT, Periodismo Para Todos" (eltrece, domingos a las 22) y escribe una columna política los sábados en el diario Clarín.

Con información de Noticias Argentinas y Telam