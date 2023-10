Juariu habló de su lucha contra el cáncer: "Miedo de morir"

lunes, 30 de octubre de 2023 00:00

La querida panelista e investigadora de las redes sociales de los famosos, Victoria "Juariu" Braier (37), abrió su corazón y contó detalles de su lucha contra el cáncer de mamas que la llevó a vivir los momentos más difíciles de su vida.

En diálogo con revista Gente, la tucumana detalló el tránsito por la enfermedad, los sentimientos que tuvo y los miedos que aparecieron al respecto.

"Recuerdo que mientras tocaba ese bulto sentí miedo... También me pregunté: '¿qué es esto que nunca antes me había tocado?' Me puse nerviosa porque a la vez tenía que preocupar a las personas que amo al contarles. Pero lo primero que hice fue decirle a mi pareja lo que sucedía, y él con calma me dijo: 'sacá un turno con una ginecóloga', y yo lo hice. Fui rápidamente. Pensando con miedo que algo podía ser pero auto convenciéndome que quizá era algo normal como les pasa a mis amigas, que me contaban que tenían nódulos o quistes.... La verdad que nunca me imaginé que iba a ser cáncer", dijo al ser consultada al respecto.

En ese marco, agregó: "Por mi mente pasaron miles de cosas, pero ninguna fue clara. Fui llevada por médicos que trataron el tema con mucho amor y fueron informándome todo de a poco. Nunca se dijo: “Tenés cáncer”. Recuerdo que el médico me dijo: “Es malo pero vamos a hacer el tratamiento y va a estar todo bien”".

siguió: "Después de ese turno, mientras me volvía a casa caminando con mi pareja, le pregunté: '¿Entonces quiere decir que tengo cáncer?', y él me respondió: 'Sí'. Creo que ese fue el momento momento donde los dos estuvimos mal, en silencio.... Él (que es médico) fue procesando todo mientras yo intentaba digerir esa información. Pero fue el único momento en que tuve esa sensación de amargura, miedo y angustia. Después le pusimos el pecho al diagnóstico y lo llevamos con mucha fuerza y optimismo. Sin él no hubiera sido nada igual. Él fue mi motor".

Ese fue el marco que también causó que recriminara cosas de por qué le pasaba eso, aspectos que luego logró entender y superar. "Al principio sí. Pensaba: 'por qué a mí?'. Pero al tiempo me di cuenta de... '¿por qué no?' A todos nos puede pasar. Verlo desde ese lugar me hizo sacarme un peso de encima, porque la realidad es que no hay una razón, simplemente pasó. Y no quedaba más opción que afrontarlo y hacerse cargo de que estaba transitando esta enfermedad con tanto peso físico y psicológico. Cayó como un rayo de la nada, sin antecedentes familiares...".

"Fue un sacudón, como una manera de la vida de decirme 'despertate', porque estaba pasando un año “difícil” o eso creía yo... Y después te das cuenta que nada es tan importante como la salud y las personas que amás", cerró.