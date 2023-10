Eda y Serkan: avance del capítulo de este lunes

lunes, 30 de octubre de 2023 00:00

Con el amor y la confusión caminando de la mano entre sus personajes. Así avanza Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La novela tiene a Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) con los sentimientos en confusión al igual que varias figuras más de la trama.

En el capítulo de este lunes, Melo (Elçin Afacan) le confesará a Ayfer (Evrim Dogan) que está enamorada de Burak (Sinan Helvaci). "Me enamoré de Burak. De repente empecé a tener mucho interés en él y no había pasado nada pero cuando él me besó pero no lo recordó al otro día", expresará la joven quien reconocerá que estaba "muy entusiasmada" pero "toda la alegría se esfumó".

De manera paralela, Burak confesará a Kerem (Sina Özer) lo que siente por Melo. "No he podido sacarlo de mi mente desde que lo recordé. Que extraño", expresará el joven. Ante estas palabras su amigo querrá saber si le gustó o no el beso.

"Nunca vi a Melo de esta manera. Ella sabe bien lo que siento por Eda. Fue una desgracia", agregará Burak. Pero Kerem le tratará de hacer entender que si sigue por ese camino la "perderá en cualquier momento. Ya se marchó del café. Ve y habla con ella. Dile que la amas como a una hermana".

Lejos de todo esto, Seyfi (Alican Aytekin) le pedirá a Aydan (Neslihan Yeldan) que le cuente a su hijo que Kemal (Sinan Albayrak) es su verdadero padre. Sin embargo no advertirá que a pocos metros, escondidos, está Kiraz y su amigo escuchando todo. "Por casualidad, ¿escucharon lo que Seyfi y yo dijimos?", preguntará Aydan ante la amenaza inminente que esto significa.

Tras esto, los niños reconocerán que escucharon todo y luego llamarán a Kemal como abuelo. Eso parecerá como si fuera un juego de niños pero luego se convertirá en todo lo contrario. En pleno desayuno, Eda y Serkan querrán hablar por teléfono con su hija y allí la nena irá más allá con una apreciación. "El señor Kemal no es tu abuelo, no le digas así", dirá Serkan sin embargo la nena le retrucará: "sí lo es".