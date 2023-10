Ángel de Brito reveló su vida privada y sorprendió: "Soy profesor"

lunes, 30 de octubre de 2023 00:00

Este sábado en la noche, Ángel de Brito, histórico conductor de LAM, se sentó en la mesa de Mirtha Legrand y por primera vez en la televisión reveló detalles de su vida privada que sorprendieron a todos.

Las declaraciones se dieron cuando el conductor habló de su familia, sus padres y sus hermanas y menor, y su otra profesión que ya no ejerce.

"Tengo dos hermanas más chicas, mis papás por suerte están vivos, viví un tiempo en Caballito, en zona sur, en Temperley y en Lomas, y cuando empecé a trabajar, por comodidad, me vine a vivir a Palermo", dijo respecto de su camino hasta llegar a ser ícono de la televisión y el mundo del espectáculo.

"Soy profesor de inglés, ejercí un tiempo en la universidad y de forma privada, y después empecé a trabajar en la radio y la tele, y me quedé ahí", agregó De Brito.

Anteriormente, Ángel había aclarado que no hablaba de su vida privada y en una entrevista con revista Gente en 2020, dio los motivos. "No tengo frenesí por el trabajo ni me enloquezco. Es sólo eso, trabajo. Mi vida es la otra, la que no se ve. Fijate que ni siquiera digo 'vida privada'. Mi vida. Aprendí a no resignarla más. Veo, o veía, a mi familia cada domingo, como siempre. Busco momentos de silencio total, que me encantan. Me tiro al sol, a leer o a dormir. Veo series y películas españolas y soy fanático de los noticieros extranjeros", aseguró en aquel entonces.