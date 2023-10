Sofía Clerici volvió a hablar tras el escándalo con Insaurralde

martes, 3 de octubre de 2023 11:20

El pasado fin de semana, Sofía Clerici revolucionó las redes sociales al publicar fotos y video junto a Martín Insaurralde durante un viaje de lujo por Marbella. Paseos en yate, costosas carteras y joyas, champagne y langostas se podían ver en las imágenes que causaron un fuerte rechazo en la sociedad debido a la situación económica que atraviesa el país.

Martín Insaurralde presentó rápidamente la renuncia a su cargo y bajó su candidatura a concejal de Lomas de Zámora, mientras que Clerici intentó en reiteradas oportunidades aclarar que todo se lo había comprado gracias a su trabajo.

“No necesitas convencer a nadie absolutamente de nada porque no importa lo mucho que lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, tu lucha, tus porqués, ni la batalla que estés librando. Continúa, se tú, sigue adelante, sonríe. No le debes nada a nadie”, fue el último mensaje que la modelo compartió en sus redes.

Este mensaje llega luego de que comenzaran a investigar su patrimonio para saber cómo hizo para gastar tanto dinero. “Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc. Trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente. Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona… no hay pruebas”, había explicado Sofía.

También había contado que el yate se lo habían prestado: “Aclaro un poco, porque como a la gente le encanta hablar por hablar. Fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá. Luego me fueron a visitar y para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas. Las cosas que tengo, como relojes y carteras, me las compré yo solita. ¡Para que sepan! Besitos, ocúpense de sus vidas. No pierdan tiempo, que pasa rápido”.