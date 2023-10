Llegó el final: así comenzarán la semana las novelas turcas en Telefe

domingo, 29 de octubre de 2023 14:18

Telefe anunció su programación de noviembre y en ello, confirmó la salida de uno de sus éxitos turcos mientras recibe la reposición de "Huérfanas" y no anunció otra nueva incorporación.

Se trata de "Llamas del Destino" que transita su último capítulo original y con ello, se despide de la grilla. La historia fue una de las más cortas en llegar a las tardes de Telefe y muy valorada por el fandom, que acompañó con el rating. Al ingresar "Huérfanas", se estirará un poco el adiós pero la salida es inminente.

En tanto, no habrá novela nueva al menos en noviembre. Pese a que se anunció en agosto, "Café con aroma de mujer" no volvió a promocionarse y no se sabe si la remake con Laura Londoño y William Levy se verá en 2023 o pasará para el año próximo. Los fans no la pierden de vista ya que "Eda y Serkan" es la próxima en finalizar ya que le quedan sólo 6 capítulos originales.

Así el panorama, así comenzarán la semana las novelas en Telefe, según Series Turcas Argentina:

-Eda y Serkan ¿será que es amor?: capítulo 46/52

-Todo por mi Hogar: capítulo 55/+100

-Llamas del Destino: capítulo 28/28

-Traicionada: capítulo 33/60