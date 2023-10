L-Gante brindó detalles de lo que vivió cuando estuvo detenido

domingo, 29 de octubre de 2023 00:00

L-Gante estuvo en PH, Podemos Hablar y brindó detalles de su vida personal. El artista visitó los estudios del exitosos programa de Telefe y brindó detalles de su experiencia cuando estuvo preso.

"Fue de todo un poco, lo peor de todo es tengo que contar algo de lo que no puedo hablar", comenzó remarcando el cantante. Y agregó que "estamos en investigación abierta". El artista subrayó que estuvo 100 días detenido y agregó que "me pasaron cosas que a cualquiera le pueden pasar, pero al ser yo se centraron más en tener un objetivo, no sabría como ponerlo en palabras". Además, remarcó que su principal objetivo fue no caer en la desesperación, para evitar complicar su situación.

Posteriormente, destacó que pidió frazadas, entre otras cosas, ya que estaba dispuesto a quedarse el tiempo que era necesario. "No estuve condenado solo estuve detenido. Estaba en una celda en el Departamento de Investigaciones de Quilmes, estuvo alojado 100 días", explicó. Luego, sumó que pensaba que se iba a ir en pocos días, pero estuvo más tiempo del que esperaba.

El famosos contó que pasó mayor parte de su tiempo escribiendo y reflexionando la situación que estaba viviendo. "Ese tiempo me hizo bien para pensar, eso sí eso no es para cualquiera", subrayó.

El artista destacó que su vida fue siempre al límite y por todas las situaciones que pasó, aprovechó ese tiempo para reflexionar. Y remarcó que tuvo la oportunidad de compartir algunas experiencias con otras personas detenidas.

Por último, resaltó que su madre fue uno de sus pilares fundamentales y su hija fue el motor que le ayudó a salir adelante durante ese duro episodio.