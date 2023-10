Todo por mi hogar: los 10 personajes que abandonaron la ficción antes de la Tercera Temporada

sábado, 28 de octubre de 2023 00:00

Comenzó la cuenta regresiva para el final de la Segunda Temporada de Todo por mi hogar y los cambios no paran de suceder. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Kardeslerim, despedirá esta semana a un nuevo personaje y se convertirá en el décimo en abandonar la historia.

Esta serie de televisión es famosa por hacer separaciones que el público nunca espera. A lo largo de la Segunda Temporada, muchos actores abandonaron la ficción y dejaron a la audiencia descolocada. Y en más de un caso llegó a generar las lágrimas de los fans como fue con la salida de Kadir (Halit Özgür Sari) y Melisa (Damlasu Ikizoglu).

El primero que abandonó la historia fue Kadir (Halit Özgür Sari), el hermano mayor de los Eren. La figura de aquel joven morocho, que se convirtió en el guía de sus hermanos menores cuando murieron sus padres, tuvo un final trágico tras ser atropellado por accidente por su novia Melisa (Damlasu Ikizoglu).

Precisamente fue ella la segunda en dejar la trama. En la ficción, la chica no soportó la tragedia y quiso ir a contarle a todos que fue ella la culpable de la muerte de Kadir. Sin embargo su padre Akif (Celil Nalçakan) se lo impidió y la internó en un neuropsiquiátrico.

Estas salidas desencadenó dos bajas más. Se trata de Mazlum (Kaan Sevi) y Talya (Lilya Irem Salman). Él era amigo y compañero de trabajo de Akif mientras que ella era amiga de Melissa. Ambos estaban de novios y salieron de la historia cuando el padre de Talya consiguió trabajo en el extranjero y ambos los acompañaron.

El quinto personaje que dejó la historia fue Jamile (Nilsu Yilmaz) o también nombrada como Cemile. La chica había logrado conquistar el corazón de Tolga (Berk Ali Çatal). Pero lejos de cambiarlo, él se convirtió en un hombre obsesivo, manipulador y más compulsivo. Eso motivó a que decidiera abandonarlo sin decir dónde iba.

El sexto fue Resul (Ogün Kaptanoglu) quien también tuvo un final sangriento. Tras descubrir que Akif (Celil Nalçakan) mató al padre de los chicos Eren, llamó a Nebahat (Simge Selçuk) juró venganza. Sin embargo la mujer lo golpeó para evitarlo. Cuando logró recuperarse, una discusión con Akif terminó con su vida.

El séptimo personaje en irse fue Kaan (Eren Ören) y también fue de forma trágica. Una discusión con Süsen (Lizge Cömert) fue el desencadenante. Ella amenazó con contar que Melisa (Damlasu Ikizoglu) fue quien atropelló y mató a Kadir (Halit Özgür Sari). Pero en un forcejeo para evitar esta revelación, él terminó cayendo desde la altura y murió producto del golpe.

El octavo personaje en irse fue Özge (Yaren Yapici). La chica se había sumado a la trama como la novia de Emir (Enes Demirkapi), sin embargo el lado más soberbio de él hizo que terminara la relación. En ese camino, la rubia consiguió el apoyo de Ömer (Yigit Koçak) y eso terminó con su salida.

El noveno personaje en abandonar la trama fue Harika (Gözde Türker). La hija de Suzan (Ahu Yagtu) se mostró abatida por no poder salir de la pobreza y tomó la peor decisión: robó el dinero de la abuela Sevgi (Yildiz Kültür) y escapó. Eso provocó conmoción de los protagonistas, especialmente de Ömer.

Pero el conteo no terminará acá. Y esta semana que comienza, cuando se de el final de la Segunda Temporada, otro personaje dirá adiós. ¿Quién es?. Para no spoilear, ahora el nombre no se dará pero su partida generará un gran quiebre y un cambio rotundo en la ficción.