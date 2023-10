L-Gante contó secretos de su relación con Wanda Nara y un aparente cruce con Andy Kusnetzoff

sábado, 28 de octubre de 2023 00:35

Este sábado 28 de octubre se emitirá un nuevo programa de PH: Podemos Hablar en el que, entre los invitados, estará L-Gante.

Según se conoció como filtración de lo que se vivirá en la gala, el cantante de Cumbia 420 fue consultado por su relación con Wanda Nara y lejos de limitarse en su relató, sacó secretos de su cercanía con la esposa de Mauro Icardi. Además, habría protagonizado un fuerte cruce de palabras con el conductor de Andy Kusnetzoff.

“Estuvo picante. Me querían decir hacer cosas que no estaba diciendo. En conjunto, ciertas personas”, reveló L-Gante a la salida de la grabación del programa.

Al mismo tiempo, agregó: “Una mala jugada. Querían que diga algo que no estaba diciendo”. Y aseguró que la estrategia que habrían implementado con él para que hablara "la tengo aprendida de todas las notas que he dado".

Sobre Wanda Nara, el artista contó que no quiso apresurarse. "Novios no somos, no fuimos. Fue más una... anduvo así cuando andábamos por acá", expresó sobre una posible relación amorosa.

En ese marcó, reveló que no sufrió por el "desamor" con la empresaria y conductora de Masterchef Argentina, aunque sí lo hace cuando a él le pasa algo en lo personal que le provoca dolor. "Por desamores no", cerró.