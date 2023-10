Georgina brindó contundentes detalles de su relación con Cirio

sábado, 28 de octubre de 2023 18:02

Georgina Barbarrosa cautivó a la teleaudiencia argentina con su paso por La Peña de Morfi. Vale destacar que la famosa se sumó como reemplazo de Jey Mammon, y logró adaptarse rápidamente al formato. Jésica Cirio se unió a su compañero y consiguieron buenas mediciones de rating.

Posteriormente, se sumó Diego Leuco como conductor ya que Georgina tenía que atender algunos problemas de su salud. El joven llegó al programa como reemplazante y estaría al aire por cuatro programas, pero su carisma le permitió quedarse con el puesto. Desde la producción decidieron que se quedará por lo que resta de este 2023. Barbarrosa aseguró que estaba muy contenta con la decisión y destacó que el joven tuvo un gran desempeño como conductor.

Precisamente unas semanas después Georgina regresó al programa para conducir con Jésica, ya que Leuco tenía otros compromisos laborales. La mujer se mostró muy emocionada y fue la encargada de entrevistar a Cirio tras la polémica que protagonizó Martin Insaurralde.

Fueron polémicas las preguntas que realizó y la modelo respondió con mucho cuidado a cada una de ellas. Algunos remarcaron que las preguntas molestaron a Cirio, y ante este panorama Georgina contó cómo quedó la relación entre ellas. "Fue una nota difícil porque yo la quiero mucho a Jésica. Porque a mí me duele lo que le está pasando, que cuando estás enamorado no ves nada y encima ella que se rompió el lomo trabajando toda la vida y mantuvo siempre un nivel de vida alto", sostuvo la mujer en una entrevista en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Además, subrayó que en ningún momento buscó dañar a Cirio y remarcó: "ella estuvo de acuerdo con todo lo que le iba a preguntar y no hubo nada con lo que ella no estuviera de acuerdo". Y contó que tiene una buena relación con sus compañeros y descartó que exista una pelea con ellos.