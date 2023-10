Traicionada: avance del capítulo de este lunes

lunes, 23 de octubre de 2023 00:03

Un nuevo secreto quedó al descubierto en Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La historia transita un camino de grandes sorpresas que llegan de la mano de un nuevo personaje.

En el capítulo que se vio el viernes pasado, Asya (Cansu Dere) se vio sorprendida por la llegada de una mujer que marcó su vida Asya Günalan (Bennu Yildirimlar). Ella fue amante de su padre y por el amor que él le tenía le puso a su hija su nombre. Pero ella también fue el motivo por el que la madre de la doctora decidió matar a su esposo y luego suicidarse.

Por eso su ingreso a la trama sacudió a la protagonista de esta novela quien ahora no sabe qué lugar darle a sus sentimientos. Si bien Volkan (Caner Cindoruk) mostró interés por conocer más de ella, Asya decidió no revelarle más para que esta información no le juegue en contra en un futuro. Sin embarco, Derin (Melis Sezen) está dispuesta a todo para destruir a su rival y usará esta información a favor.

En el capítulo que se verá este lunes, Asya y Volkan celebrarán el cumpleaños de Ali (Alp Akar) pero Derin tiene planeada una maniobra para arruinar todo. La esposa de Volkan planeará invitar a quien fue amante del padre de Asya para de esa forma poner en ridículo a la doctora y arruinar su vida, una vez más.

Para ello usará el modelo de tarjeta de cumpleaños original y la modificará para luego enviársela a Asya Günalan. Luego, para evitar confusiones, le indicará a Ali, Asya y Volkan que no podrá ir al cumpleaños. Pero sí lo hará Zeinep con su padre.

El plan de arruinar todo se maquinará durante la noche del cumpleaños de Ali. Es que el niño le pidió a su padre que se quedara con él y su madre en la noche, lo que desató más ira en Derin. "Estaba con Ali, no iré a la casa a la noche. Ali quiere que me quede esta noche con él. Te llamaba para avisarte", le dirá Volkan a su esposa.

Una vez que él se queda, el niño le hará un pedido especial: "¿podríamos dormir todos juntos en la misma cama como antes?".