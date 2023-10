Eda y Serkan: avance del capítulo de este lunes

lunes, 23 de octubre de 2023 00:03

Los sentimientos cada vez están más a flor de piel en los protagonistas de Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. Si bien Eda (Hande Erçel) intenta resistirse a los encantos de Serkan (Kerem Bürsin), eso se torna imposible y va cayendo poco a poco a sus expresiones de amor.

En el capítulo de este lunes, Melo (Elçin Afacan) hablará seriamente con Serkan y le confesará que ella aún no cree en la sinceridad de él para con su amiga. "Para mi eres mi ex cuñado, por favor no me digas nada ni me mires a los ojos", señalará Melo de manera contundente.

Luego lo sentenciará para que en 2 días abandone el lugar y deje a Eda tranquila. "No olvidé lo que le hiciste a Eda. Además no me puedes mirar con el rostro de cuñado sensible... te vas a ir en un par de días", señalará sin más rodeos.

Por otro lado, Melo y Eda tendrán una charla de amiga a amiga. En esta ocasión Melo intentará entender qué le pasa con Burak (Sinan Helvaci) pero sin confesárselo a Eda. Es que está enamorada pero no sabe si del otro lado es correspondida o qué críticas puedan hacerle a la relación.

En este contexto, Melo llevará una tasa de café a Eda que le encargó Serkan y en ese momento se enterará que fue todo una maniobra para saber él los verdaderos sentimientos de la florista. "Esta tasa cambia de color con las emociones. Si estás enamorada se pone roja", advertirá Eda a su amiga.

En ese instante Melo tomará café y la taza cambiará de color... revelando los sentimientos que realmente pasan por ella.

Al final del día, Eda hablará por teléfono con Melo y le confesará que está "tratando de evitar que su presencia" la atrape. "Te voy a decir algo pero sólo a ti, me gusta mucho que esté aquí. Si le digo se va a querer quedar, por eso no se lo digo", agregará sin saber que Serkan entró por detrás y se puso a pocos metros para escuchar la conversación.

"Veo que me mentiste", le dirá una vez que se corte la llamada y le advertirá que con ese dato queda comprobado que ganó la apuesta. Eso significará que se quedará a vivir con ella 2 semanas más.