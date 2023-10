"Que llegue al corazón": el rotundo giro en la carrera de Rodolfo, ganador de "Masterchef Argentina"

domingo, 22 de octubre de 2023 15:45

Rodolfo Vera Calderón conquistó con sus sabores y recetas al jurado de "Masterchef Argentina" y se convirtió en el último ganador del reality. El periodista especializado en realeza estuvo de viaje, por vacaciones y para reencontrarse con su familia, y este fin de semana compartió una gran noticia.

"Finalmente llegó el día en el que firmé el contrato que dará comienzo a uno de mis más grandes sueños: ¡escribir mi primer libro de cocina!", compartió en Instagram, junto a una foto en la que se ve parte del contrato sobre un cuaderno de recetas, escrito a mano.

"En él volcaré mis mejores recetas, los fabulosos platillos de mi infancia, los postres con los que todas las tardes merendaba y, por supuesto, algunas de las recetas con las que brillé en MasterChef, incluido el menú completo con el que competí en la final. Quiero agradecer a @penguinlibrosar y a mi editora @magaetchebarne por confiar en mi y en acompañarme en este proyecto que apenas arranca. También a Salomé Azpiroz y a @vieitesglen por su entusiasmo y sus ideas", agregó Rodolfo, que recibió el cariño de fans y de exparticipantes del reality de Telefe.





"Serán meses de mucho trabajo, pero espero lograr un recetario completo que refleje mi manera de entender la cocina y que llegue al corazón de toda la gente", agregó.

Pero ese no fue su único posteo dedicado a su pasión. Sensible y agradecido, también le dedicó recientemente un mensaje cariñoso a una mujer que marcó su vida en el gastronomía. "Siendo niño salía del colegio a la una de la tarde. En cuanto entraba a mi casa, los aromas me hacían vislumbrar cuál sería el menú del almuerzo, que se servía a las dos y media en punto. Apenas soltaba la mochila, me adentraba feliz en la cocina de mi casa. Un reino en el que Teresa era la soberana y a quien siempre le pedía que me asignara una tarea. Un día picaba cebolla, otro untaba un molde con mantequilla, si había tiempo hacía rajas de chile poblano para el arroz con natas… Esas fueron mis primeras lecciones de cocina. Es por eso que en el Día Internacional del Chef quiero agradecerle a Teresa, la eterna cocinera de casa de mis padres desde hace 45 años. Después de mi madre, sólo a ella puedo nombrarla como mi gran maestra. ¡Gracias, Tere!", escribió y mostró una imagen de su referente.