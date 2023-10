"Nunca hablé...": Pampita reveló detalles de lo que vio en el motorhome

domingo, 22 de octubre de 2023 20:43

Pampita Ardohain visitó PH, Podemos Hablar (Telefe) y brindó detalles de su vida personal. La actual jurado del Bailando 2023 contó detalles del episodio que vivió hace unos años que provocó su separación con Benjamín Vicuña.

La famosa destacó que nada de lo que se reveló fue real y comentó que prefiere guardarse algunos detalles, por respeto a sus hijos.

"Se dijo de todo, pero nunca hablé. Me lo guardo para mis íntimos", destacó la modelo. Y remarcó que "no me gusta que esté escrito en algún lado, prefiero contárselo yo a mis hijos".

Posteriormente, resaltó que "prefiero guardarme ese momento". El conductor del programa intentó "sacar" mayor información sobre lo sucedido, pero la famosa guardó silencio y contó que solo se lo contará a sus hijos, en casa de que ellos quieran saberlo.