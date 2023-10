El terrible posteo del nene actor de Eda y Serkan: "es una masacre"

domingo, 22 de octubre de 2023 00:02

La serie turca Eda y Serkan: ¿Será que es amor?, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi, no solo se destaca por su cautivadora trama, sino también por el carisma de sus actores. La historia de amores y desencuentros entre los protagonistas ha conquistado a la audiencia, pero son los actores los que han logrado robarse el corazón del público con su ternura y encanto.

Uno de los personajes destacados de la serie es Can, el hijo de Piril y Engin. A diferencia de Kiraz, la hija de Eda y Serkan, él es un niño excepcionalmente maduro e inteligente, con un coeficiente intelectual alto.

Pero lejos del personaje, el actor que da vida a Can es Ahmet Efe Metekoglu. El niño actualmente tiene 8 años pero cuando se grabó la serie Eda y Serkan: ¿Será que es amor? tenía 6 años. En la actualidad, cuenta con su propia página de Instagram, donde comparte con sus seguidores su crecimiento y desarrollo personal en tan solo dos años.

Con más de 99 mil seguidores, su cuenta de Instagram es un espacio para admirar su transformación y su participación en diversos proyectos. Sin embargo, también utiliza la plataforma para hacer publicaciones que impactan en la audiencia. Una de éstas es la que subió el pasado jueves en la que compartió unas líneas muy dura.

Presuntamente escrito por sus padres, que son quienes administran la red, el posteo expresa la cruda realidad de la guerra entre Israel y Palestina. En el mensaje, el joven actor se cuestiona quiénes son los verdaderos afectados por este conflicto, destacando la brutalidad de la guerra y el genocidio. Hace hincapié en la masacre de personas inocentes y comparte la impactante imagen de un bebé con pan en la mano, suero en el brazo y las manos cubiertas de tierra, víctima de los bombardeos.

"¿Con quién estás peleando?, ¿con un bebé de tres días cuya boca todavía huele a leche?, ¿con gente mayor que no puede caminar?, ¿con los que están enfermos y no pueden levantarse de la cama?", comenzó escribiendo en el posteo que apareció en la historia de Instagram del actor.

En otro tramo del texto, escrito en turco, hace referencia al otro bombardeo que también hubo, en el pueblo de Palestina, donde hay ciudadanos comunes. "Los bombardeos no son guerra, es brutalidad, es genocidio. ¡La masacre de personas inocentes es un crimen contra la humanidad inaceptable!", escribió y luego relató la dureza de la imagen que le tocó ver: "vi una foto de la mano de un bebé, pan seco en la mano, suero en el brazo y las manos cubiertas de tierra... muerto".

El texto termina señalando: "¡La humanidad está matando al mundo confiándolo a pan seco, matándolo de hambre y ahogándolo en el sonido de las bombas, en los brazos de un bebé con líquido intravenoso!".



El mensaje concluye resaltando la importancia de preservar la humanidad y de no permitir que el mundo sea víctima del hambre y la violencia. Ahmet Efe Metekoglu, el talentoso actor detrás de Can en "Eda y Serkan: ¿Será que es amor?", no solo está creciendo como artista, sino también como persona. Su evolución es admirable, y su prometedora carrera en el mundo del entretenimiento seguirá sorprendiendo al público en el futuro.