Todo por mi hogar: se conoció por qué Harika abandonó la ficción

sábado, 21 de octubre de 2023 00:00

La actriz Gözde Türker ha dado un sorprendente giro en la ficción Todo por mi hogar, conocida originalmente como Kardeslerim, al despedirse de la trama en su Segunda Temporada, dejando a los seguidores con muchas incógnitas. El desenlace de esta serie de las tardes de Telefe trae consigo momentos de cambio y suspenso que anticipan una nueva etapa en la historia.

En medio de estos cambios, un personaje se sumó a la escena: la abuela Sevgi (Yildiz Kültür). Ésta es una anciana que lucha con problemas mentales y, de manera peculiar, confunde a la familia Eren con la suya. Lo que llama la atención es que la abuela lleva consigo un bolso que oculta una importante suma de dinero, un detalle que no pasó desapercibido para Harika (Gözde Türker).

En uno de los capítulos recientes, Harika expresó su deseo: "Si tuviera un bolso lleno de dinero, podría sacar a mi madre de la cárcel y alejarme de Estambul". Estas palabras reveló su lucha por escapar de los problemas que la rodean.

Sin embargo, en el episodio del jueves pasado, Harika se despidió de manera definitiva de la trama. Previamente, el personaje, que durante mucho tiempo fue considerado un antagonista en la historia de los hermanos y primos Eren, experimentó un giro sorprendente al forjar amistades con personajes como Süsen (Lizge Cömert), Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) y Aybike (Melis Minkari).

Pero ¿por qué se fue Harika?. Según la prensa turca, el personaje ya no aportaba más a la historia y su contrato finalmente se terminó con la definición de la trama pero sobre todo por el nuevo giro que dará la historia en la Tercera Temporada.

El personaje de Harika estuvo interpretada por Gözde Türker quien al despedirse hizo un emotivo posteo en su cuenta de Instagram. Allí la actriz compartió 10 fotos y un texto en el que agradecía a muchas personas, desde el director hasta el público.

El texto decía: "Más fácil decir 52 episodios... Mucho esfuerzo, paciencia y amor funcionó... Gracias a todos mis compañeros que contribuyeron. Me gustaría dar las gracias a mi querido director @nesekelsoy y a mi segundo director @serkanbirinci por el cómodo espacio de creatividad que me han proporcionado. Me gustaría dar las gracias a mi querido público, a mis fans que nunca renunciaron a su apoyo, y a todos los que me acompañaron en este viaje para hacer que el maravilloso Manyasl i fuera tan real. A punto de reunirme con nuevos proyectos"

Las fotos que compartió en Instagram la actriz en su despedida.

Gözde Türker se hizo conocida en Argentina a través de la serie Nuestro Amor Eterno (Istanbullu Gelin) en 2022, y en 2023 ha conquistado a los seguidores con su destacada actuación en Todo por mi hogar (Kardeslerim).

En Nuestro Amor Eterno, Gözde interpretó a Ülfet en su juventud, un personaje que experimentó interacciones ocasionales en la Segunda Temporada de la serie.

En Todo por mi hogar, la actriz asumió un rol más prominente desde el primer capítulo, personificando a Harika, la hija de Suzan (Ahu Yagtu). A lo largo de la trama, Harika se presentó como un personaje altivo y egocéntrico, pero en sus últimas apariciones, experimentó un notable cambio.