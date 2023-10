Hackearon el celular de Juliana Díaz y ella confesó que tenía videos y fotos íntimos

sábado, 21 de octubre de 2023 00:00

Juliana Díaz, ex participante de Gran Hermano y expareja de Maxi Guidici de quien se separó hace poco tiempo, confirmó que sufrió el hackeo de su celular en el que tenía material que pertenecía a su ámbito íntimo. La morocha de Venado Tuerto habló sobre las fotos y videos en su dispositivo y se refirió al tema.

La confesión la hizo en el marco del conocimiento del video que se conoció en el cual se la ve en medio de una fuerte discusión con Guidici y señaló a Camila Latanzzio como la posible persona que habría difundido el material. “Por lo que vi en el programa de Carlos Monti, ellos confirman que Camila es la que les entrega el video”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Creo que ella es una chica de 20 años a la que nadie le advirtió que era muy peligroso lo que hizo”. Además, contó que las imágenes son de principio de año en su casa.

“Cuando vi que nadie le había enviado nada a nadie, dije ‘evidentemente, alguien me quitó fotos y videos’. Puedo llegar a tener una foto desnuda, también nos hemos filmado con Maxi en la intimidad, pero eso se fue borrando así que no sé si estará”, cerró.

En las últimas horas, se conoció el video con Maxi en el que protagonizan una fuerte discusión. "No me toques más, salí de acá, no quiero que hables más, porque no me dejas dormir, no quiero que me hables más, no quiero que me hables más", repite Maxi Guidici, a la vez que se la ve a Juliana "revolearle" la gorra que tenía puesta y exclamar: "¡Basta, gordo, basta!".

"¡Qué amor, si me revoleas la gorra, vos sos la que te ponés violenta, no me toques más, salí de acá!", expresa él en medio de la discusión.