¿Tras los pasos del padre? el increíble cambio físico de Felipe Fort

viernes, 20 de octubre de 2023 14:41

Felipe Fort, el hijo de Ricardo Fort, sorprendió a sus seguidores con una notable transformación, demostrando que ha heredado la pasión por el gimnasio de su padre. Actualmente, se encuentra en medio de una impresionante metamorfosis física y, por el momento, ha optado por no recurrir al quirófano. Pero eso no es todo, ya que también cambió su look, en cuanto al cabello: pasó por la barbería de Matías Defederico y se rapó.

Felipe Fort compartió su notable transformación en las redes sociales en las últimas semanas, exhibiendo los resultados de su nueva rutina de ejercicios en el gimnasio y su cambio en la alimentación. El joven de 19 años, conocido por ser el hijo de Ricardo Fort y el hermano mellizo de Marta Fort, compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 800 mil seguidores.

Aunque su perfil de Instagram no cuenta con una gran cantidad de publicaciones, Felipe suele utilizar Instagram Stories para documentar su día a día, especialmente cuando viaja por el mundo, combinando sus aventuras personales y su trabajo. En sus historias, suele mostrar sus viajes en los lujosos autos que alquila para disfrutar durante horas o días. Además, comparte imágenes románticas junto a su novia, Priscila Godoy.

En esta ocasión, Felipe se tomó una selfie en el gimnasio, rodeado de máquinas de entrenamiento. En la imagen, posó sin remera, revelando sus abdominales y los tatuajes que adorna en sus brazos.

Vale aclarar que su nueva imagen en cuanto al rapado responde a una apuesta que hizo con uno de sus mejores amigos.