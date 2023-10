Todo por mi hogar: quién es Tarhan, el nuevo personaje que se suma a la ficción

viernes, 20 de octubre de 2023 00:00

Intensa y apasionante. Así avanza Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita el último tramo de la Segunda Temporada y con esto se han ido produciendo importantes cambios. Este miércoles la novela sumó al personaje de Sevgi (Yildiz Kültür) y ahora otra figura se incorpora a la trama.

La trama de la historia avanza entorno al difícil momento económico que atraviesa Akif (Celil Nalçakan) quien entró en quiebra después de que un barco se hundiera con todo un cargamento que él había comprado. Producto de esto contrajo deudas que no pudo afrontar y Suzan (Ahu Yagtu) terminó detenida.

Ahora él intenta salir de esta situación compleja y una de las opciones que empezó a barajar es la de vender el colegio Ataman. En este contexto quien entró como posible comprador es un empresario multimillonario y poderoso. Su nombre es Tarhan y es, ni más ni menos, que el padre de Tolga (Berk Ali Çatal).

El hombre es el primero que se conocerá como familiar de Tolga. Más adelante irán apareciendo otras figuras más que están vinculadas al "joven más malo" del colegio Ataman. Tarhan guarda un perfil avaro, que es precisamente el que "heredó" su hijo, por eso al momento de pensar en cómo crecer económicamente ambos hacen las cosas juntas.

El nuevo personaje aparecerá ante la audiencia en el capítulo que se verá este viernes por Telefe y se mantendrá en la historia durante la Tercera Temporada. Su rol no pasará desapercibido para la audiencia y se verá que tendrá intervenciones que sacudirán a muchas de las figuras de la ficción.

En el capítulo de este viernes, Akif le contará al director del colegio Ataman que su aspiración es vender el colegio para saldar las deudas y pagarle a los acreedores. Esto preocupará al director quien ve la amenaza de que esto genere una ola de despidos y lo que es peor, que termine cerrando el colegio.

"Mi objetivo es que todo quede igual hasta ahora pero todo puede pasar. La escuela será su propiedad y podrá hacer todo lo que quiera. Tal vez lo demuele y hace un hotel", explicará Akif.

Cuando este hombre llegue mostrará por dónde irán sus aspiraciones. "Acá caben 2 edificios más", será lo primero que dirá cuando conozca el patio del edificio del colegio.

Más tarde, Tolga irá a hablar con Akif e intentará ser visto por éste como un nuevo socio/aliado. "Convencer a mi padre no fue nada sencillo. Le dije que si compra la escuela podrá hacer lo que quiera ahí y me enseñará a administrarlo", destacará el joven a lo que Akif le hará una sola aclaración: "lo que quiero es el dinero, saber cuándo me pagará para saldar unas deudas".