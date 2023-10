Pelea: qué aparece en el video que publicó Camila de GH sobre Maxi y Juliana

viernes, 20 de octubre de 2023 01:00

Días atrás, se conoció que Camila Latanzzio, ex competidora de la última edición de Gran Hermano, amenazó con difundir un video privado de Juliana Díaz y Maxi Guidici, que la misma morocha había grabado y que según mencionó, Camila lo habría sacado de su computadora.

Luego de varias idas y vueltas y cruces ante las cámaras, finalmente se conoció el contenido del video en donde se ve a la ex pareja de novios en medio de una fuerte discusión con gritos.

"No me toques más, salí de acá, no quiero que hables más, porque no me dejas dormir, no quiero que me hables más, no quiero que me hables más", repite Maxi Guidici, a la vez que se la ve a Juliana "revolearle" la gorra que tenía puesta y exclamar: "¡Basta, gordo, basta!".

"¡Qué amor, si me revoleas la gorra, vos sos la que te ponés violenta, no me toques más, salí de acá!", expresa él en medio de la discusión.

"Es un video que yo filmé una vez en casa ante una discusión con Maxi. Yo pensaba que cuando estuviéramos tranquilos, nos iba a servir para hablar más tranquilos. Obviamente, estábamos muy nerviosos los dos, pero es un video totalmente privado", había dicho la morocha de Venado Tuerto en Socios del Espectáculo.

"Ella lo extrajo de mi cuenta que yo en algún momento, le di en confianza a su ex pareja para que me ayudara a recuperar la cuenta", agregó Díaz sobre un presunto hackeo. "Pasé días muy tristes por todo lo que pasó y siento que es gravísimo poner en duda algo tan grave como lo que pasó Maxi. Jugar con algo así es terrible y creo que él jamás haría algo así", agregó anteriormente.