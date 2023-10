Mica Viciconte rompió el silencio sobre la interna familiar: "Se me quejaron"

viernes, 20 de octubre de 2023 00:00

En las últimas horas, Mica Viciconte rompió el silencio respecto de la interna familiar que atraviesa a su círculo más íntimo. La rubia habló de la pelea entre Indiana Cubero y su mamá, Nicole Neumann, ex esposa de Fabián Cubero y se mostró filosa en los comentarios.

En diálogo en Intrusos, la mamá de Luca Cubero aseguró que no se referiría a las internas entre ambas modelos, y sostuvo un firme postura en sus dichos. "No puedo hablar y cuando digo algo, siempre se me recrimina, se dice algo que no es, así que vivo la vida misma", lanzó.

"Hice un posteo sobre el día de la madre y se me quejaron también. Una no puede poner absolutamente nada”, añadió. “No es algo que me involucre a mí", continuó al respecto.

Finalmente, la panelista de Ariel en su salsa reflexionó sobre la importancia de escuchar a los menores en un escenario de este tipo y priorizó esa actitud.

"A veces, y hablo en general, dicen que los chicos son influenciados, que esto, que lo otro… No hablo de este caso puntual, pero los chicos hablan, tienen voz. A veces también hay que escuchar", cerró.