Gime Accardi contó que toma leche materna de sus amigas: "Pruebo mucho teta"

viernes, 20 de octubre de 2023 16:54

En las últimas horas, la actriz Gimena Accardi, pareja de Nico Vazquez, sorprendió a todos al reservar que toma leche materna de sus amigas que tienen hijos y amamantan.

"¿Nunca probaste la leche de materna? Probala, es deliciosa", comenzó diciendo la morocha invitada en el programa "Sueño que vuelo", que conduce el músico y humorista Migue Granados.

"Me da mucha impresión. Es como robarle la comida a tu hijo", le contestó el conductor, haciendo que la actriz de sus razones de la extraña práctica que realiza con sus amigas de confianza.

"Pruebo mucho teta de mis amigas... no es directamente del pezón. Tengo una amiga que hace así (gesto de apretar), y nos moja. Otra amiga se saca y me da de probar y otra me corta el café", contó.

Al igual que Accardi, anteriormente Juana Repetto contó que su esposo también tomó de su leche materna, aunque ella no se animó a probarla.

“Sebastián una vez se tomó un buen vaso de mi leche, que la saqué y la tiré. O sea, la iba a tirar y se la tomó. Me dijo ‘no tiene gusto a nada’. Yo no la probé, me da asco total”, reveló. Otra de las famosas que anteriormente contó que también lo hizo fue Kim Kardashian, quien tomó leche de una de sus hermanas para usarla como medicina natural para tratar su psoriasis.