Ánge de Brito cruzó picante a Zaira Nara: "Y a esta..."

viernes, 20 de octubre de 2023 00:45

Luego de estar en el streaming del Bailando 2023, Zaira Nara fue consultada por el lugar del jurado en el big show que conduce Marcelo Tinelli por América y sus dichos no le habrían gustado a los jueces del certamen, sobre todo a Angel de Brito que salió a cruzarla en las redes sociales.

Todo se dio cuando la modelo habló y dijo: "Yo soy conductora, me dan ganas de hablar". En ese momento, Mariano de la Canal señaló que los jueces podrían tenerle envidia, ella respondió: "No, ¿envidia de qué si ellos están ahí? Yo no podría hacer su trabajo, es muy sacrificado".

"Te ataca todo el mundo estando ahí. Caro dijo que le pasó al principio, que la atacaban, y que después cuando dejás de ser novedad, se calman", dijo Zaira sobre su paso por el jurado.

"Si sos un poco sensible... por momentos no me importaba, pero después salís y te preguntan. Si fue solo estar un ratito ahí, la pasás bárbaro, está bueno", cerró la hermana de Wanda Nara.

Esa conversación con el fan de la mayor de las Nara fue replicada en la red social X donde De Brito no lo pasó por alto y cruzó picante a la morocha con una pregunta directo al grano.

"¿Y a esta qué le pasa?", escribió el conductor de LAM a modo de respuesta. ¿Qué opinará Zaira?