Telefe modificó la programación y Traicionada no saldrá al aire un día de esta semana

lunes, 2 de octubre de 2023 00:00

Traicionada es la ficción turca con mayor éxito en la Argentina. La novela, cuyo nombre original es Sadakatsiz, se emite día a día por la pantalla de Telefe con buenas mediciones de audiencia, después de Got Talent.

Actualmente la historia comenzó a tomar un giro muy dramático que se irá acrecentando con el correr de los capítulos. Es que Derin (Melis Sezen) fue secuestrada y los rastros de sangre en la mansión hacen pensar lo peor. Bajo la lupa quedaron Asya (Cansu Dere) y Volkan (Caner Cindoruk), quienes no sólo son mirados como posibles culpables sino que además terminarán también en la mira de los mismos secuestradores.

En el capítulo del viernes pasado, la situación comenzó a transitar la desesperación. "Darin me llamo y le estaba gritando a alguien pidiendo que no le hiciera nada", contó Volkan a Gönül (Gözde Seda Altuner) tras llegar a su casa y ver todo el lugar destruido. "Parece que intentaba huir de alguien y pedía ayuda", explicó él más tarde a sus suegros.

"Estoy segura que Volkan quiere matarme. Todavía ama a su ex esposa", decía el texto del diario íntimo que fue encontrado por la policía. Luego en el escrito agregaba: "su apariencia me asusta. Todo empezó después de que Ali se le ocurrió vivir con nosotros". Este dato se hizo más duro cuando la policía encontró un mensaje en su teléfono enviado por Volkan que decía: "te mataré Derin".

De esta forma el camino de la novela empezó a avanzar con una trama muy dura y dramática que tendrá un desenlace esta semana. Sin embargo, la historia no tendrá la continuidad los cinco días de la semana sino sólo cuatro. Es que Telefe decidió levantar, una vez más, la novela un día de esta semana.

Según informó el canal a través de su programación de la semana, el jueves no saldrá Traicionada al aire. Es que ese día se jugará el partido de vuelta de la Conmebol Libertadores en la instancia Semifinal de Boca vs Palmeiras. Al igual que el jueves pasado, la grilla se adaptará a ese evento deportivo desde las 21 horas, por lo tanto no se emitirá la novela pero tampoco Got Talent.

De esta forma, Traicionada se emitirá lunes, martes y miércoles con capítulos de media hora para luego regresar el viernes con un episodio doble desde las 21:45 hasta las 23:45.