"Que aburrido debe ser...": así reaccionó Jésica Cirio en La Peña de Morfi

lunes, 2 de octubre de 2023 00:00

Este fin de semana un escándalo se desató entorno a Martín Insaurralde. El ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires se fue de viaje a Marbella con una modelo y ex tapa de Playboy, Sofía Clerici. Pero el foco no estuvo sólo en su viaje sino en lo cuantioso de ese viaje, desde el yate lujoso que alquiló y los regalos carísimos que le hizo a su nueva mujer.

Todo se desató cuando la modelo decidió hacer público su romance a través de fotos y videos que publicó en las redes sociales y estallaron como una bomba, primero en el campo político a pocas semanas de las elecciones, pero luego en el mundo del espectáculo.

En todo este contexto, los ojos de muchos se posaron en Jesica Cirio, quien hace pocos meses reveló que se había separado de su marido Martín Insaurralde y padre de su única hija, Chloe de 5 años de edad. ¿Cómo se lo tomó?, ¿qué sintió con la noticia?, fueron algunas de las preguntas que los seguidores de ella se hicieron una y otra vez. Por eso este domingo, muchos estuvieron atentos a lo que podía llegar a decir durante el programa que conduce por Telefe: La Peña de Morfi.

Si bien nunca hizo alusión expresamente sobre este tema, hubo situaciones que generaron una interpretación especial. Uno de estos, y sin dudas el más fuerte, fue cuando la banda Turf interpretó el reconocido hit “Yo no me quiero casar, y usted?”. La rubia, que dirige el programa con Diego Leuco, no desaprovechó la oportunidad para tomar como propia esa canción.

Mientras bailaba y cantaba al ritmo de este tema, se dirigió a la cámara y coreó el estribillo: “Qué aburrido debe ser, tener solo una mujer, nunca me podría casar. ¡No conozco a nadie que no haya terminado mal!”, “No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar?”.

En junio pasado, Jésica reveló que ya no estaba en pareja con Martín Insaurralde aunque evitó dar detalles de su vida privada ni qué fue lo que los separó. "Estamos separados. No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”, dijo por aquel entonces en Instagram.