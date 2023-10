Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 19 de octubre de 2023 00:00

Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe avanza rumbo al final de la Segunda Temporada y con esto, se van dando giros inesperados. A la salida del personaje de Harika (Gözde Türker) se sumó una nueva figura, Sevgi (Yildiz Kültür), y con ella un importante cambio que sorprenderá a todos. La novela, cuyo nombre original es Kardeslerim, aumenta su intensidad y dramatismo con el correr de los capítulos.

En el episodio que se verá este jueves por Telefe, Ömer (Yigit Koçak) irá a hablar con su mamá, Suzan (Ahu Yagtu). El joven le revelará lo ocurrido con su hermana y el delito que ella cometió. "Por desgracia no vine a darte buenas noticias pero debes saberlo... Harika se fue pero está bien", comenzará expresando el joven.

Luego aclarará: "se quedó a dormir con nosotros pero cuando volvimos había una nota y ya no estaba. En la nota decía que se iría para siempre". Tras esto, le dará la otra mala noticia: "el otro problema es que una anciana llegó con dinero a la casa, Harika lo tomó y desapareció".

Más tarde, Akif (Celil Nalçakan) irá por primera vez a visitar a la cárcel a Suzan pero la respuesta de ella no será la que él imaginaba. Al verlo intentará golpearlo y las penitenciarias le pondrán un freno para evitar que todo pase a mayores. En ese contexto la mujer le advertirá: "rompiste mi corazón en pedazos y por tu culpa mi hija ya no está conmigo".

Por otro lado, Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) y Aybike (Melis Minkari)se mostrarán preocupado por el estado depresivo que transita su madre. Sengül (Fadik Sevin Atasoy) no para de llorar tras ver que su marido, Orhan (Cüneyt Mete) firmó el acta de divorcio y estaría dispuesto a empezar una nueva vida sin ella.

"Ver ese documento no me hizo bien", reconocerá la mujer quien subrayará: "estoy muy confundida, estoy triste porque pronto ocurrirá... nuestro hogar se destruye". Ante esto, Ogulcan tratará de consolarla: "esta audiencia no significa que sea algo definitiva... tal vez papá recapacite y se arrepiente".

Lejos de esto, Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) se mostrará desmotivada porque no consigue un buen trabajo para ayudar en la economía del hogar. Al escuchar esto,

Gonül (Evrim Dogan) verá la oportunidad para conquistar a la sobrina de Orhan. "Me gustaría poder ayudar, claro si es que me lo permites", expresará la mujer quien luego le propondrá sumarse al equipo de su restaurante. "Yo busco personal, busco quien me ayude a cocinar y recibir a los clientes... ¿no querrías trabajar conmigo y con tu tío al terminar las clases?", le preguntará.