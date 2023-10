Diego Leuco se refirió a su separación de Sofi Martínez: "No estoy fingiendo demencia"

jueves, 19 de octubre de 2023 00:00

En los últimos días, los rumores de separación entre los periodistas Diego Leuco y Sofía Martínez se encendieron y provocaron todo tipo de especulaciones en el mundo del espectáculo por la aparente ruptura.

Es así que en su programa de streaming, Leuco respondió a una incómoda frase sobre su situación y con humor enfrentó los rumores. En Antes que Nadie (Luzu TV), el conductor contó que por su cumpleaños cenó con amigos y uno de ellos que se quedó un “ratito más”.

Es frase le dio el pie a Mica Vázquez para que, con picardía, agregara: “Que se está separando”, provocando la risa de todos en el estudio.

En ese marco, Diego habló de su separación con Sofía. “No estoy fingiendo demencia. Solamente no hay mucho más para decir. Está todo dicho, está todo público. No es la idea insistir demasiado ni mediatizar nada. Se pregunta, se responde con cordialidad. Es lo dicho y no hay mucho más para agregar”, sostuvo entre risas.

“A pesar del amor y todo, a veces hay que intentar encontrarle la vuelta. Y estamos en ese momento", había expresado anteriormente el periodista, ante la pregunta de Alejandro Castelo para LAM. Luego agregó que ambos estuvieron juntos en su cumpleaños.

"Tenemos una historia hermosa. Pero a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos. Y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo", agregó.

En este contexto destacó que no tiene intención de mentir a la prensa sobre el tema porque se considera "transparente". "Como dijo ella, es un momento en el que estamos viendo cómo encontrarle la vuelta. No hay mucho más para contar. Nada que no le pase a todo el mundo. Se trata de ver un poco cómo enganchamos de nuevo como nos gusta estar, porque la verdad es que hay mucho amor".