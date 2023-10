"La llevaré en mi corazón": con tristeza, Marcelo Tinelli despidió a uno de unos afectos

miércoles, 18 de octubre de 2023 15:38

Marcelo Tinelli publicó un sentido posteo para despedirse de un ser muy importante para su familia. Se trata de una perrita que lo acompañó casi 20 años y ante el desenlace inminente, quiso reconocerla ante sus seguidores.

"Hoy me toca despedir a mi amada perrita Paris, que ya no dá más y con 18 añitos, está con su cuerpito y sus órganos dañados. Gracias a Patricia Barahona por darle tanto amor en todos estos últimos años. Necesitaba verla, tocarla, hablarle", contó Tinelli. En su publicación en Instagram, mostró un video en el que la tiene alzada y la llena de besos con dulces palabras a la pequeña perrita. "Fuiste hermosa, todo el tiempo, todo el tiempo. Te lo he dicho siempre, hermosa mía. Te amo, hermosa; compañera", se le escucha decir.

Su posteo siguió con: "Fue testigo de innumerables momentos hermosos de mi vida junto a @mariapaularobles314 @micatinelli @candelariatinelli @frantinelli1 y @juanittinelli1 . La llevaré, el día que le toque partir físicamente, siempre dentro de mi corazón",

Una de sus hijas, Candelaria, comentó: "Por favor que injusta la vida, porque viven tan poco? Exploté con este video, Paris". A ella se sumaron más de 90.000 reacciones y decenas de mensajes, destacando los especiales que son los animales como compañeros de vida.