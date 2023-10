Eda y Serkan: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 18 de octubre de 2023 00:00

El amor poco a poco vuelve a ser protagonista de Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. La novela tiene ahora como impulsora de los afectos a la pequeña Kiraz que se convirtió en "cupido" de las figuras de la historia.

En el capítulo de este miércoles, Serkan (Kerem Bürsin) no soportará que Burak (Sinan Helvaci) esté cerca de Eda (Hande Erçel) y mucho menos de Kiraz. Verá como el joven invita a la madre con su hija a pescar y se lleva todo el afecto de ambas. "No soporto a ese tal Buba, que esté pescando por mi hija no lo puedo aceptar", lanzará Serkan a lo que Engin agregará: "creo que quiere atrapar a Eda y Kiraz y tener toda una familia constituida".

"Pienso lo mismo. Lo que todavía no sabe ese tal Buba es que no será posible mientras Serkan Bolat esté acá", expresará él quien luego saldrá a pescar y atraerá la atención de Eda y Kiraz. Sin embargo ella advertirá que así no se gana el cariño de su hija. "No trates de ser el papá perfecto para que Kiraz te ame. Sólo se tu mismo, cuando ella te conozca mejor te amará muchísimo", le explicará Eda quien será mirada muy de cerca por la pequeña Kiraz.

Por eso cuando caiga la noche, la hija de ambos buscará la forma en que sus padres estén juntos y para ello hará que ambos se besen "por accidente". Luego los tres compartirán un cálido momento mirando las estrellas y ahí se generará el clima para dejar de lado todas las confusiones y malos entendidos.

Serkan le explicará por que´Aydan (Neslihan Yeldan) siente gran rechazo por ella. "Piensa que tu me abandonaste", le confesará para luego agregar: "nunca le dije esto. Te amaba más que a mi mismo por eso no podía creer que te hubiera dejado". Luego ambos acordarán en hablar con Aydan y Ayfer para resolver las diferencias actuales que se basan en lo ocurrido en el pasado.