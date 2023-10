Traicionada: avance del capítulo de este martes

martes, 17 de octubre de 2023 00:32

Con sorpresas y nuevos personajes. Así avanza Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita momentos en los que la protagonista decidió apostar a una nueva vida, lejos del hospital que dirigía y también de su ex esposo.

En el capítulo de este martes, Derin (Melis Sezen) irá con Volkan (Caner Cindoruk) a la clínica para hacerse la ecografía pero se encontrarán con que Derya (Özge Özder) se fue del lugar antes de tiempo y no podrá hacerle esa práctica. Pero lo que es peor aún para ella: le pasó el turno a otra doctora, lo que podría terminar descubriendo que no está embarazada. Esto generará un ataque de ira en la chica que no quiere que otra persona le haga la ecografía.

Luego Derin le mandará un mensaje de texto a Derya en el que le expresará toda la bronca por lo ocurrido y le reprochará que se haya ido y la haya dejado expuesta ante otra ginecóloga. "¿Cómo pudiste hacer tal cosa?. Si vuelves a hacer esto presentaré una queja en tu contra y perderás tu puesto de jefa. Así que piénsalo mejor la próxima vez", señalará.

Tras esto, Derya le llamará a Bahar (Yeliz Kuvanci) sin saber que ésta va en el auto con Asya (Cansu Dere). "Realmente necesito hablar con alguien o empezaré a gritar. Me estoy volviendo loca", le indicará la ginecóloga. Sin embargo Bahar le aclarará que va en el auto con Asya para buscar una clínica.

"Ella abrirá su propia clínica", explicará destacando que no volverá a la asociación donde hasta hacía pocos días venía trabajando como doctora. Eso sorprenderá a Derya quien dejará de ver una competencia en Asya.

Lejos de todo esto, Derin increpará a su madre cuando vea que ella está hablando con Turgay (Kenan Ece). "Así que le estás contando a la gente sobre mí", comenzará expresando y agregará: "cómo pudiste hacerme esto a mí".